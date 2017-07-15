В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой помощи

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пациентка напала на женщину-фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел в пятницу вечером.
"Бригада скорой помощи выехала на вызов на улицу Заречную в деревне Марусино. Пациентка нанесла 34-летней женщине-фельдшеру телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
По данному факту полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.