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В Подмосковье пациентка избила фельдшера скорой помощи

Происшествия
15 июля, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах сообщил, что пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пациентка напала на женщину-фельдшера скорой помощи в Люберецком районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел в пятницу вечером.

"Бригада скорой помощи выехала на вызов на улицу Заречную в деревне Марусино. Пациентка нанесла 34-летней женщине-фельдшеру телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

По данному факту полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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