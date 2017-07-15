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Девять детей с признаками отравления доставлены в больницу из лагеря в Кабардино-Балкарии

Происшествия
15 июля, 12:00 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 15, июля. /ТАСС

Отмечается, что в данный момент состояние детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает

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НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Девять детей с признаками пищевого отравления доставлены из лагеря "Казачок" в больницу в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в ночь на субботу, сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова.

"В Майскую центральную районную больницу из детского оздоровительного лагеря "Казачок" с признаками отравления в ночь на субботу доставлены один мальчик и восемь девочек в возрасте от восьми до 13 лет. В данный момент их состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает", - сказала она.

Управление Следственного комитета (СК) по Кабардино-Балкарии проводит проверку. "Следственными органами СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района. Согласно материалам проверки, в ночь на 15 июля 2017 года, спустя несколько часов после ужина, девять детей почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

В самом лагере работают следователи, которые осматривают место происшествия, образцы продуктов изъяты для проведения экспертиз.

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