Девять детей с признаками отравления доставлены в больницу из лагеря в Кабардино-Балкарии

Тренер: легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМСпорт 15 июля, 15:06
Иван Ухов стал обладателем Кубка России в прыжках в высотуСпорт 15 июля, 14:50
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материаловЭкономика и бизнес 15 июля, 14:43
РФБ поддержала переход Единой лиги ВТБ на формат "Финала четырех"Спорт 15 июля, 14:37
Легкоатлет Чалый не смог выполнить норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерамиСпорт 15 июля, 14:26
Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 годаСпорт 15 июля, 14:09
Призовой фонд Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 составит 137 млн рублейСпорт 15 июля, 14:04
Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕСМеждународная панорама 15 июля, 14:03
"Финал четырех" Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 8-10 июняСпорт 15 июля, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Девять детей с признаками пищевого отравления доставлены из лагеря "Казачок" в больницу в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в ночь на субботу, сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения республики Лилия Шомахова.
"В Майскую центральную районную больницу из детского оздоровительного лагеря "Казачок" с признаками отравления в ночь на субботу доставлены один мальчик и восемь девочек в возрасте от восьми до 13 лет. В данный момент их состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает", - сказала она.
Управление Следственного комитета (СК) по Кабардино-Балкарии проводит проверку. "Следственными органами СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере "Казачок", расположенном в станице Котляревская Майского района. Согласно материалам проверки, в ночь на 15 июля 2017 года, спустя несколько часов после ужина, девять детей почувствовали недомогание, после чего были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.
В самом лагере работают следователи, которые осматривают место происшествия, образцы продуктов изъяты для проведения экспертиз.