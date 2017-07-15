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СМИ: суд Болгарии решил экстрадировать россиянина, подозреваемого в похищении ребенка

Происшествия
15 июля, 14:26 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 15, июля. /ТАСС

Митрадевананду Парамахамсу предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних, на основании которых суд и принял решении об экстрадиции

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СОФИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Суд города Бургас принял в субботу решение об экстрадиции гражданина России Митрадевананда Парамахамса, 1976 г.р., который через Интерпол разыскивался российскими правоохранительными органами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Уроженец Хабаровска разыскивался в связи с подозрением в причастности к похищению пятилетнего москвича в июле 2016 года. Следствие получило данные, что непосредственное отношение к происшествию имеет движение "Каула-дхарма", лидером которого и является Парамахамс. Пропавший ребенок был обнаружен живым на территории Белоруссии 7 июня 2017 года.

Парамахамсу предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних, на основании которых суд города Бургас и принял решении об экстрадиции подозреваемого в Россию. Во время судебного процесса обвиняемый свою вину отрицал и настаивал на том, что в РФ его преследуют из-за его религиозных убеждений. Он попросил в Болгарии политическое убежище.

Решение суда об экстрадиции Митрадевананда Парамахамса может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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