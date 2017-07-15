СМИ: суд Болгарии решил экстрадировать россиянина, подозреваемого в похищении ребенка

СОФИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Суд города Бургас принял в субботу решение об экстрадиции гражданина России Митрадевананда Парамахамса, 1976 г.р., который через Интерпол разыскивался российскими правоохранительными органами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Уроженец Хабаровска разыскивался в связи с подозрением в причастности к похищению пятилетнего москвича в июле 2016 года. Следствие получило данные, что непосредственное отношение к происшествию имеет движение "Каула-дхарма", лидером которого и является Парамахамс. Пропавший ребенок был обнаружен живым на территории Белоруссии 7 июня 2017 года.

Парамахамсу предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних, на основании которых суд города Бургас и принял решении об экстрадиции подозреваемого в Россию. Во время судебного процесса обвиняемый свою вину отрицал и настаивал на том, что в РФ его преследуют из-за его религиозных убеждений. Он попросил в Болгарии политическое убежище.

Решение суда об экстрадиции Митрадевананда Парамахамса может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.