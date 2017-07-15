СМИ: суд Болгарии решил экстрадировать россиянина, подозреваемого в похищении ребенка

Тренер: легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМСпорт 15 июля, 15:06
Иван Ухов стал обладателем Кубка России в прыжках в высотуСпорт 15 июля, 14:50
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материаловЭкономика и бизнес 15 июля, 14:43
РФБ поддержала переход Единой лиги ВТБ на формат "Финала четырех"Спорт 15 июля, 14:37
Легкоатлет Чалый не смог выполнить норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерамиСпорт 15 июля, 14:26
Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 годаСпорт 15 июля, 14:09
Призовой фонд Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 составит 137 млн рублейСпорт 15 июля, 14:04
Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕСМеждународная панорама 15 июля, 14:03
"Финал четырех" Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 8-10 июняСпорт 15 июля, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Суд города Бургас принял в субботу решение об экстрадиции гражданина России Митрадевананда Парамахамса, 1976 г.р., который через Интерпол разыскивался российскими правоохранительными органами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Уроженец Хабаровска разыскивался в связи с подозрением в причастности к похищению пятилетнего москвича в июле 2016 года. Следствие получило данные, что непосредственное отношение к происшествию имеет движение "Каула-дхарма", лидером которого и является Парамахамс. Пропавший ребенок был обнаружен живым на территории Белоруссии 7 июня 2017 года.
Парамахамсу предъявили дополнительные обвинения в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних, на основании которых суд города Бургас и принял решении об экстрадиции подозреваемого в Россию. Во время судебного процесса обвиняемый свою вину отрицал и настаивал на том, что в РФ его преследуют из-за его религиозных убеждений. Он попросил в Болгарии политическое убежище.
Решение суда об экстрадиции Митрадевананда Парамахамса может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.