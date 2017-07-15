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СМИ: в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, не менее 14 человек погибли

Происшествия
15 июля, 19:20 UTC+3 ТАСС

Автобус следовал их столицы страны Кито в город Ла-Мана

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ТАСС, 15 июля. По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщила в субботу местная газета El Comercio.

По ее данным, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленной пока причине на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся и загорелся.

Полиция начала расследование причин случившегося. Не исключено, что число жертв может возрасти.

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