СМИ: в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, не менее 14 человек погибли

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ТАСС, 15 июля. По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщила в субботу местная газета El Comercio.
По ее данным, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленной пока причине на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся и загорелся.
Полиция начала расследование причин случившегося. Не исключено, что число жертв может возрасти.