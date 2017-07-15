СМИ: в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, не менее 14 человек погибли

ТАСС, 15 июля. По меньшей мере 14 человек погибли и 26 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Эквадоре. Об этом сообщила в субботу местная газета El Comercio.

По ее данным, автобус следовал из эквадорской столицы Кито в город Ла-Мана. По неустановленной пока причине на одном из участков скоростного шоссе он перевернулся и загорелся.

Полиция начала расследование причин случившегося. Не исключено, что число жертв может возрасти.