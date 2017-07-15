Американский журналист похищен на северо-востоке Демократического Конго

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ТАСС, 15 июля. Вооруженные люди совершили нападение на группу журналистов и сотрудников парка дикой природы Окапи на северо-востоке Демократической Республики Конго. Как отмечает в субботу агентство Reuters, двое охранников заповедника, а также американский журналист были похищены неизвестными.
По данным местных властей, в состав группы входили 13 работников заповедника и три журналиста, в том числе один гражданин США и двое подданных Великобритании. Два ирландских корреспондента и все, кроме американца и двух сотрудников парка, позднее были освобождены, пояснил местный чиновник Альфред Бонгваланга.
Как сообщало ранее агентство Associated Press (AP), за нападением могут стоять повстанцы из группировки "Маи-Маи". В районе происшествия, по данным AP, были развернуты силы армии.
"Маи-Маи" (с суахили "маи" переводится как "вода") представляет собой повстанческое движение, сформированное по национальному признаку и состоящее преимущественно из представителей общин нанде, хунде и кобо.