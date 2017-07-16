Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калифорнии мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кошки

Происшествия
16 июля, 3:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июля. /ТАСС

Домашние животные начали пропадать в одном из районов города Санта-Клара в 2015 году, пишет газета USA Today

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американец Роберт Фармер был приговорен Высшим судом города Санта-Клара (штат Калифорния) к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки. Об этом сообщила в субботу газета USA Today.

Кошки начали пропадать в одном из районов города в сентябре 2015 года, после этого их находили мертвыми.

Спустя месяц после первого исчезновения животного на парковке магазина хозяйственных товаров полиция обнаружила машину, на приборной панели которой лежала мертвая кошка. В автомобиле также были найдены перчатки с кровью и шерстью и охотничий нож. Сам 26-летний преступник в этот момент спал в машине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тарпищев: Макарова и Веснина являются лучшей парой в женском теннисе
2
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14
4
СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы
5
Автомобиль LADA Vesta SW Cross поступит в продажу в октябре-ноябре
6
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
7
Клинцевич: отсутствие декларации саммита Украина - ЕС говорит о кризисе в их отношениях
Темы дня
Реклама