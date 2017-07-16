В Ростове-на-Дону обрушилась часть стены жилого дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Часть стены четырехквартирного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону на улице Серафимовича, жильцы здания эвакуированы. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

"В результате разрытия котлована произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет. <...> По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения.