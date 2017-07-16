СК возбудил уголовные дела после гибели рабочих на двух шахтах в Свердловской области

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ТАСС, 16 июля. Следователи возбудили два уголовных дела после гибели машиниста электровоза и шахтера-проходчика на шахтах "Кальинская" и "Ново-Кальинская" в Североуральске Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
"На двух шахтах Североуральского городского округа 9 и 13 июля погибли два работника. Возбуждены два уголовных дела по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, машинист электровоза, 1968 года рождения, погиб 9 июля в результате столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская", шахтер-проходчик, 1972 года рождения, скончался 13 июля на 920 горизонте шахты "Ново-Кальинской" под обвалом горной породы.
"Допрашиваются свидетели, работники шахт, истребована документация по соблюдению норм безопасности при производстве соответствующих работ, устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности", - добавили в СК.