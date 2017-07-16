СМИ: в Турции перевернулся автобус с детским ансамблем из Грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Автобус с детским танцевальным ансамблем из грузинского причерноморского курортного поселка Уреки попал в ДТП на северо-востоке Турции, около города Гиресун. Как сообщила в воскресенье тбилисская телекомпания Imedi, автобус с детьми и сопровождающими их хореографами и родителями перевернулся на трассе.
В телефонном интервью телекомпании один из родителей сообщил, что все находившиеся в автобусе живы, однако получили травмы. "Нас распределили по больницам, все живы. Почти все пострадали, но, насколько мне известно, несовместимых с жизнью травм ни у кого нет", - сказал собеседник Imedi .