СМИ: в Турции перевернулся автобус с детским ансамблем из Грузии

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Автобус с детским танцевальным ансамблем из грузинского причерноморского курортного поселка Уреки попал в ДТП на северо-востоке Турции, около города Гиресун. Как сообщила в воскресенье тбилисская телекомпания Imedi, автобус с детьми и сопровождающими их хореографами и родителями перевернулся на трассе.

В телефонном интервью телекомпании один из родителей сообщил, что все находившиеся в автобусе живы, однако получили травмы. "Нас распределили по больницам, все живы. Почти все пострадали, но, насколько мне известно, несовместимых с жизнью травм ни у кого нет", - сказал собеседник Imedi .