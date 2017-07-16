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Немецкие истребители сопроводили пассажирский самолет в аэропорт Штутгарта

Происшествия
16 июля, 10:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, июля. /ТАСС

Самолет авиакомпании Korean Air, который направлялся из Сеула в Цюрих, в воздушном пространстве ФРГ потерял связь с диспетчерами из-за неисправности бортового оборудования

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БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Два истребителя ВВС Германии Eurofighter в субботу вечером сопроводили самолет авиакомпании Korean Air в аэропорт Штутгарта, так как наземные службы потеряли связь с экипажем. Об этом сообщило в воскресенье полицейское управление города Ройтлинген.

Пассажирский борт направлялся из Сеула в Цюрих, но в воздушном пространстве Германии потерял связь с диспетчерами. "Самолет попросили приземлиться в аэропорту Штутгарта. Его сопроводили два самолета-перехватчика Бундесвера", - говорится в сообщении полиции.

На борту находились около 200 человек. Им пришлось переночевать в здании аэропорта. По итогам технической проверки стало ясно, что связь с пилотом пропала из-за неисправности бортового оборудования.

Из-за того, что истребители, вылетая навстречу пассажирскому лайнеру, преодолели звуковой барьер, жители населенных пунктов в районе Штутгарта и Ройтлингена были встревожены характерными звуками. Как следствие, за полчаса в полицию поступило около 250 звонков - граждане сообщали, что они слышали взрывы и громкие хлопки.

Немецкие истребители поднимаются в воздух по тревоге второй день подряд. В пятницу два самолета на протяжении пяти минут сопровождали в воздухе борт из Хургады в Мюнстер. Связь была восстановлена, внеплановой посадки не потребовалось.

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