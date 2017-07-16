В аварии в Вологодской области погибли четыре человека

ТАСС, 16 июля. Четыре человека погибли в результате ДТП в Чагодощенском районе Вологодской области, где столкнулись две легковые машины. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Управлении МВД по Вологодской области.

"Авария произошла в минувшую субботу в 22:40 мск при подъезде к поселку Чагода. По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Kalina. Все, кто находился в машинах, погибли: 36-летний водитель Kia Rio, его 31-летний пассажир, 24-летний водитель LADA и его 39-летний пассажир", - сообщили в Управлении МВД.

Как отметили в ведомстве, причины выезда на встречную полосу движения установить сложно, так как видеорегистраторы в обеих машинах отсутствовали, свидетелей аварии также не оказалось. Дорога в том месте нуждается в ремонте, поэтому установлен знак "Аварийно-опасный участок".

Грубых нарушений на дорогах за обоими водителями не зафиксировано. По предварительным данным, оба в момент ДТП были трезвы. Обстоятельства и причины аварии выясняются, назначены экспертизы.