На Кубани при столкновении двух автомобилей погибли три человека

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Три человека стали жертвами ДТП в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около полуночи. По предварительным данным, в районе станицы Петропавловская водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В аварии погибли оба водителя и пассажир Opel. Обстоятельства случившегося выясняются.