Не менее 26 человек пострадали при инциденте в парке аттракционов в Мадриде

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МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в парке аттракционов в испанской столице. Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.
По его информации, два состава вагонеток на "американских горках" столкнулись примерно в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы.
По предварительным данным, все они получили незначительные травмы. Причины произошедшего пока не называются.