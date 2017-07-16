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Не менее 26 человек пострадали при инциденте в парке аттракционов в Мадриде

Происшествия
16 июля, 17:26 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, июля. /ТАСС

Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы

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МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в парке аттракционов в испанской столице. Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.

По его информации, два состава вагонеток на "американских горках" столкнулись примерно в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы.

По предварительным данным, все они получили незначительные травмы. Причины произошедшего пока не называются.

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