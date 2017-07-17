При пожаре в Оренбургской области погибли пять человек

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Семья из пяти человек, в том числе трое детей, погибла при пожаре в поселке Колтубановский Оренбургской области, сообщили в понедельник в региональном управлении СК РФ.

"Пожар произошел утром 17 июля в жилом доме по улице Рабочая в поселке Колтубановкий Бузулукского района, после тушения пожара обнаружены обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель", - уточняется в сообщении ведомства.

Других пострадавших на пожаре нет, по факту ЧП организована проверка. По предварительным данным, в жилом доме проживала семья из пяти человек.

Как сообщили ТАСС в МЧС России по Оренбургской области, пожар произошел на площади 10 кв. м, на место ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.