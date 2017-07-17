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ФСБ в первом полугодии изъяла более 760 кг наркотиков

Происшествия
17 июля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Количество фактов изъятий по сравнению с аналогичным периодом 2016 года удвоилось

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) в первом полугодии в два раза чаще изымала наркотики, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

За шесть месяцев 2017 года по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного управления ФСБ России, из незаконного оборота изъято более 760 кг наркотических средств. "Количество фактов изъятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в два раза", - подчеркнули в ФСБ.

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