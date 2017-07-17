Министр строительства Ставропольского края помещен под домашний арест

Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнееСпорт 17 июля, 14:22
Объем погрузки "Восток1520" за I полугодие 2017 г. увеличился в 1,4 раза, до 15,9 млн тоннТранспорт 17 июля, 14:20
Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в "Урал"Спорт 17 июля, 14:17
Шарапова проиграла американке Роджерс на командном турнире World Team TennisСпорт 17 июля, 14:16
Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК "Кубань" до 22 сентябряСпорт 17 июля, 14:04
РФБ будет осуждать с клубами вопрос участия их игроков в матчах сборной по ходу сезонаСпорт 17 июля, 13:54
Вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства СевастополяПроисшествия 17 июля, 13:54
Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%Транспорт 17 июля, 13:50
Визу в Россию на ЧМ по плаванию на короткой воде может заменить паспорт болельщикаСпорт 17 июля, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
"15 июля 2017 года ему [Васильеву] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на данный момент идет следствие", - уточнили в суде.
Ранее местные СМИ сообщили о прошедших обысках в министерстве, главу ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственные органы официально не комментируют данную информацию.