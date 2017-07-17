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Министр строительства Ставропольского края помещен под домашний арест

Происшествия
17 июля, 13:24 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, июля. /ТАСС

Главу ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"15 июля 2017 года ему [Васильеву] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на данный момент идет следствие", - уточнили в суде.

Ранее местные СМИ сообщили о прошедших обысках в министерстве, главу ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следственные органы официально не комментируют данную информацию.

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