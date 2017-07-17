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Полицейские изъяли в Москве девять коробок контрафактного ботокса на 10 млн рублей

Происшествия
17 июля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь граждан из различных регионов России

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в сбыте контрафактных медицинских препаратов на общую сумму более 10 млн рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу Москвы при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактных товаров народного потребления с незаконным использованием товарного знака всемирно известной фирмы.

"Установлено, что на территории столичного региона подозреваемые организовали производство контрафактных товаров и нанесение на них товарного знака без разрешения правообладателя. В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продавали флаконы с неустановленным веществом. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 10 млн рублей", - сказала Волк, отметив, что во время обысков в жилых и офисных помещениях изъято девять коробок, в каждой из которой находилось более ста единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки вещества.

Волк также добавила, что задержаны семь граждан из различных регионов России. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

В свою очередь глава юридического бюро TM Defence Яна Брутман, представляющая интересы компании Allergan - правообладателя препарата ботокс, пояснила ТАСС, что этот препарат "не может продаваться в аптеке в принципе". "Оригинальный ботокс распространяется исключительно через официальных дистрибьюторов, приобрести препарат могут только медицинские учреждения или дипломированные врачи соответствующего профиля. Эффект от применения контрафактного ботокса может быть самым плачевным. Чаще всего его делают в Китае и Индии, используя вещество неизвестного происхождения", - сказала она, выразив благодарность сотрудникам столичной полиции за проведенную операцию.

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