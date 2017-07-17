Прокурор просит четыре года колонии для обвиняемого в экстремизме журналиста РБК

Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнееСпорт 17 июля, 14:22
Объем погрузки "Восток1520" за I полугодие 2017 г. увеличился в 1,4 раза, до 15,9 млн тоннТранспорт 17 июля, 14:20
Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в "Урал"Спорт 17 июля, 14:17
Шарапова проиграла американке Роджерс на командном турнире World Team TennisСпорт 17 июля, 14:16
Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК "Кубань" до 22 сентябряСпорт 17 июля, 14:04
РФБ будет осуждать с клубами вопрос участия их игроков в матчах сборной по ходу сезонаСпорт 17 июля, 13:54
Вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства СевастополяПроисшествия 17 июля, 13:54
Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%Транспорт 17 июля, 13:50
Визу в Россию на ЧМ по плаванию на короткой воде может заменить паспорт болельщикаСпорт 17 июля, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит четыре года заключения в колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где проходят прения сторон.
"Прошу признать Соколова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала прокурор.
Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, гражданский активист Сергей Барабаш и соратник Соколова Валерий Парфенов. Им инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").
Гособвинение просит приговорить Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, Парфенова и Барабаша - к четырем годам заключения каждого. Кроме этого Барабаша просят лишить звания полковника. По мнению прокурора, все фигуранты совершили тяжкое преступление и, оставаясь на свободе, будут представлять опасность.
Все фигуранты отрицают обвинения в свой адрес. Как считает следствие, обвиняемые участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".