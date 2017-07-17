Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокурор просит четыре года колонии для обвиняемого в экстремизме журналиста РБК

Происшествия
17 июля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Вместе с Александром Соколовым на скамье подсудимых находятся его соратник Валерий Парфенов, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин и гражданский активист Сергей Барабаш

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Шлеюк/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит четыре года заключения в колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где проходят прения сторон.

"Прошу признать Соколова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала прокурор.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, гражданский активист Сергей Барабаш и соратник Соколова Валерий Парфенов. Им инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Гособвинение просит приговорить Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, Парфенова и Барабаша - к четырем годам заключения каждого. Кроме этого Барабаша просят лишить звания полковника. По мнению прокурора, все фигуранты совершили тяжкое преступление и, оставаясь на свободе, будут представлять опасность.

Все фигуранты отрицают обвинения в свой адрес. Как считает следствие, обвиняемые участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
2
ОНФ изучит данные о судье на Кубани, якобы потратившей на свадьбу дочери $2 млн
3
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
4
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
5
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
6
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения
7
Володин предложил Армении сделать русский официальным для признания водительских прав в РФ
Темы дня
Реклама