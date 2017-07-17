Прокурор просит четыре года колонии для обвиняемого в экстремизме журналиста РБК

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит четыре года заключения в колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где проходят прения сторон.

"Прошу признать Соколова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала прокурор.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, гражданский активист Сергей Барабаш и соратник Соколова Валерий Парфенов. Им инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Гособвинение просит приговорить Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, Парфенова и Барабаша - к четырем годам заключения каждого. Кроме этого Барабаша просят лишить звания полковника. По мнению прокурора, все фигуранты совершили тяжкое преступление и, оставаясь на свободе, будут представлять опасность.

Все фигуранты отрицают обвинения в свой адрес. Как считает следствие, обвиняемые участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".