Экс-чиновница в Кузбассе осуждена за разглашение гостайны сотруднику рекламного агентства

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КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области признал виновной в разглашении гостайны бывшую начальницу мобилизационного отдела администрации города Мыски, которая передала в рекламное агентство флеш-карту с данными об объектах, где совершение диверсий может повлечь за собой тяжкие последствия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Кемеровский областной суд признал женщину виновной", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве ТАСС уточнили, что суд приговорил экс-чиновницу к одному году ограничения свободы. У начальницы отдела был доступ к сведениям, составляющим гостайну - данным под грифом "секретно" о развертывании войск территориальной обороны.
"Сотрудница администрации города Мыски передала в рекламное агентство флэш-карту с файлом, который содержал информацию ограниченного доступа с перечнем объектов, на которых совершение диверсий может повлечь за собой тяжкие последствия", - добавили в пресс-службе. Таким образом сотрудник рекламного агентства, не имеющий допуска к секретным материалам, смог о них узнать.
В ведомстве пояснили, что бывшая чиновница распространила сведения случайно, в отношении нее было возбуждено уголовное дело.