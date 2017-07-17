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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2

Происшествия
17 июля, 14:42 дата обновления: 17 июля, 14:51 UTC+3

По данным МЧС, в населенных пунктах тряска не ощущалась

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© AP Photo/Wally Santana

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане неподалеку от острова Беринга. Об этом в понедельник сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Камчатскому краю, жители полуострова землетрясение, произошедшее на глубине 43,7 км в 210 км от населенного пункта Никольское, не ощутили. Там также сообщили, что магнитуда составила 6,3.

"Подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, повреждений нет", - сказал собеседник агентства.

Геологическая служба США, в свою очередь, ранее сообщала, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Через некоторое время служба опубликовала уточненные данные, согласно которым магнитуда подземного толчка составила 6,2.

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