На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане неподалеку от острова Беринга. Об этом в понедельник сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Камчатскому краю, жители полуострова землетрясение, произошедшее на глубине 43,7 км в 210 км от населенного пункта Никольское, не ощутили. Там также сообщили, что магнитуда составила 6,3.
"Подземные толчки в населенных пунктах не ощущались, повреждений нет", - сказал собеседник агентства.
Геологическая служба США, в свою очередь, ранее сообщала, что у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Через некоторое время служба опубликовала уточненные данные, согласно которым магнитуда подземного толчка составила 6,2.