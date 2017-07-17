Мосгорсуд признал законным приговор участнику акции 26 марта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным приговор участнику несанкционированной акции в Москве 26 марта Александру Шпакову, осужденному на 1,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор Тверского суда оставлен без изменения, жалоба защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

По уголовному делу были арестованы шесть человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых, Дмитрия Крепкина и Дмитрия Борисова к совершению преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий, позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применили насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью доказательств.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").