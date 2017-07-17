Гражданин Украины получил пожизненный срок за убийство пяти человек под Тулой

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ТАСС, 17 июля. Суд в Тульской области приговорил иностранца к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима за убийство пяти человек, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры. Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что осужденный - гражданин Украины.
"Иностранный гражданин, не имеющий на территории России постоянного места жительства и регистрации, приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве сожительницы и четырех мужчин в 2013-2015 годах в Тульской области", - сообщили в прокуратуре.
По данным источника в силовых структурах, ранее судимый гражданин Украины после освобождения из мест лишения свободы с 2013 года проживал в заброшенных дачных домиках на территории садового общества в Узловском районе Тульской области.