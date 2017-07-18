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В эпицентре землетрясения на Дальнем Востоке фиксируют менее сильные подземные толчки

Происшествия
18 июля, 4:58 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По словам представителя Геофизической службы РАН, специалисты пока не выяснили, являются ли эти толки афтершоками или форшоками

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сейсмологи регистрируют в эпицентре подземного толчка, произошедшего в районе Алеутской гряды, так называемый рой землетрясений. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Рой землетрясений" регистрируется в эпицентре сильного сейсмособытия, произошедшего сегодня утром в районе Алеутской гряды. На данный момент там произошло уже три значительных землетрясения с магнитудой 4,8, 4,9 и 5,4. Также регистрируется рой мелких событий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неясно, являются ли эти события афтершоками, то есть толчками, которые происходят после сильного землетрясения, или форшоками, происходящими перед более мощным землетрясением.

По данным главка МЧС по Камчатскому краю, угроза цунами снята и больше не появлялась. Разрушений в селе Никольское на острове Беринга (Командорские острова) пока не выявлено.

Землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник утром в акватории Берингова моря, по уточненным данным, в 300 км юго-восточнее села Никольское. Расстояние до береговой линии составило 225 км, глубина эпицентра - 6 км. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, некоторых населенных пунктах Алеутского и Усть-Камчатского районов. Ожидалось, что до побережья может добраться волна высотой до 50 см.

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