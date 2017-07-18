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Угроза цунами на Камчатке и Северных Курилах снята

Происшествия
18 июля, 4:50 дата обновления: 18 июля, 5:29 UTC+3 ТАСС

Как сообщил представитель МЧС по Камчатскому краю, волна, высота которой могла достичь 50 см, не подошла к острову Беринга

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ТАСС, 18 июля. Угроза цунами после землетрясения в районе Алеутской гряды снята на Камчатке и северных Курильских островах.

"Угроза цунами снята. Волна, высота которой в 50 см прогнозировалась специалистами, не подошла к острову Беринга Алеутского района Камчатки", - сообщили в Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Камчатскому краю. Собеседник агентства добавил, что маневренные группы осматривают здания на предмет повреждений из-за сильных подземных толчков, пока деформаций не выявлено.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Камчатскому краю отметили, что жители полуострова ощущали землетрясение силой до 5 баллов, а наиболее сильные колебания были зафиксированы в селе Никольское на острове Беринга.

"Землетрясение магнитудой 7, произошедшее в районе Алеутской гряды, ощущалось жителями села Никольское силой 5 баллов. В Петропавловске-Камчатском сотрясения достигли 2-3 баллов, так же как и в населенных пунктах Усть-Камчатского района", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам главы Алеутского района Светланы Арнацкой, землетрясение ощущалось "очень сильно". "В домах раскачивались подвешенные предметы, у некоторых жителей с полок падали предметы, которые были не закреплены. Разрушений нет. Маневренные группы продолжают осмотр", - рассказала Арнацкая.

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области также сообщила, что специалисты Сахалинского центра цунами сняли угрозу для Северных Курил. "Угроза цунами снята в 12:05 сахалинского времени (04:05 мск) ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с землетрясением, зарегистрированным на Командорских островах, ожидался подход волны цунами к Северным Курилам, угроза объявлялась также в селе Никольское на острове Беринга. Специалисты прогнозировали подход волны цунами высотой до 50 см.

Ранее во вторник в главке МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в районе Алеутской гряды произошло землетрясение магнитудой 7,0, глубина очага составила 30 км под морским дном. По данным главка МЧС, эпицентр располагался в 290 км от острова Беринга Алеутского района Камчатки, в 750 км от Петропавловска-Камчатского. По данным Сахалинского центра цунами, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,7, которое произошло в 337 км западнее острова Атту, входящего в состав Алеутских островов. По данным американских специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

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