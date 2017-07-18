Дело двух участников захвата заложников бандой Басаева в Буденновске передано в суд

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении двух участников банды Шамиля Басаева, захватившей в заложники более 1,5 тыс. человек в Буденновске в 1995 году.

Как сообщили в СК, "Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева".

По данным следствия, в первой половине июня 1995 года жители Чеченской Республики Белялов и Маздаев добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года они в составе банды из не менее 160 боевиков совершили нападение на Буденновск.

В результате нападения были убиты 129 человек, ранены 317, 1586 человек попали в заложники. Уничтожены и повреждены 198 автомашин, причинен ущерб Дому детского творчества, значительно повреждены здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц.

Кроме того, в ходе проводившегося в декабре 2014 года обыска в жилище Маздаева обнаружены и изъяты наркотики.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.