Российская туристка разбилась насмерть, упав с крыши отеля на острове Пхукет

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БАНГКОК, 19 июля. /ТАСС/. Российская туристка погибла на острове Пхукет в Таиланде, упав с крыши одного из местных отелей.
Об этом ТАСС в среду сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
"Причины происшествия пока не установлены. Неизвестно, был ли это суицид или несчастный случай", - уточнил дипломат. Он также отметил, что вместе с туристкой в гостинице отдыхала и ее несовершеннолетняя дочь. "В данный момент ребенок находится под опекой местной полиции", - сообщил Соснов.
Как пишет газета Phuket News, 39-летняя уроженка Тюменской области погибла в ночь на 19 июля. На крыше отеля, где она остановилась вместе с 10-летней дочкой, располагается зона для отдыха и бассейн. В момент происшествия дочь погибшей находилась в своем номере. Полиция изучает материалы с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.