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В Москве полицейским пришлось стрелять для задержания 17-летнего водителя

Происшествия
19 июля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В результате стрельбы никто не пострадал

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить 17-летнего юношу, управлявшего автомобилем без водительских прав и превышавшего скорость на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего жителя столицы, который пытался скрыться от них на автомобиле приятеля", - сообщила Волк.

По ее словам, полицейский патруль заметил на Каховской улице автомобиль ВАЗ, двигавшийся хаотично и с явным превышением скоростного режима. Полицейские начали преследование нарушителя, призывая его сбавить скорость и прижаться к обочине, однако водитель проигнорировал их неоднократные требования.

"Поскольку водитель подвергал опасности жизни остальных участников дорожного движения, было принято решение применить табельное оружие", - сказала представитель МВД. После того как водитель проигнорировал предупредительный выстрел в воздух, полицейские открыли огонь по основанию автомобиля, повредив задний бампер и заднюю панель, сообщила она.

Волк подчеркнула, что во время стрельбы никто не пострадал. "Водитель, испугавшись, остановился и пытался скрыться в лесопарковой зоне, где и был задержан сотрудниками полиции", - сказала она.

"В отношении задержанного составлено семь административных протоколов, в том числе по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления, движения во встречном направлении и неоднократных проездов на запрещающий сигнал светофора. Материалы направлены в суд", - отметила представитель МВД.

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