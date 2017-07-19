В Москве полицейским пришлось стрелять для задержания 17-летнего водителя

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы остановить 17-летнего юношу, управлявшего автомобилем без водительских прав и превышавшего скорость на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего жителя столицы, который пытался скрыться от них на автомобиле приятеля", - сообщила Волк.
По ее словам, полицейский патруль заметил на Каховской улице автомобиль ВАЗ, двигавшийся хаотично и с явным превышением скоростного режима. Полицейские начали преследование нарушителя, призывая его сбавить скорость и прижаться к обочине, однако водитель проигнорировал их неоднократные требования.
"Поскольку водитель подвергал опасности жизни остальных участников дорожного движения, было принято решение применить табельное оружие", - сказала представитель МВД. После того как водитель проигнорировал предупредительный выстрел в воздух, полицейские открыли огонь по основанию автомобиля, повредив задний бампер и заднюю панель, сообщила она.
Волк подчеркнула, что во время стрельбы никто не пострадал. "Водитель, испугавшись, остановился и пытался скрыться в лесопарковой зоне, где и был задержан сотрудниками полиции", - сказала она.
"В отношении задержанного составлено семь административных протоколов, в том числе по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления, движения во встречном направлении и неоднократных проездов на запрещающий сигнал светофора. Материалы направлены в суд", - отметила представитель МВД.