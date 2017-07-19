Мосгорсуд снизил на полгода срок наказания экс-главе ОАО "Славянка"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда смягчил наказание экс-главе подведомственного Минобороны РФ ОАО "Славянка" Александру Елькину с 11 лет до 10,5 года лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев кассационную жалобу, президиум Мосгорсуда снизил срок наказания Елькину на шесть месяцев", - сказала представитель суда. В отношении остальных фигурантов дела приговор оставлен без изменения.

5 августа 2016 года Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор пяти фигурантам дела "Славянки". Александр Елькин был осужден на 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, Юлия Ротанова, фактически исполнявшая обязанности помощника гендиректора компании, приговорена к шести годам колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей.

Начальник департамента текущего ремонта ОАО "Славянка" Константин Лапшин приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 450 млн рублей, гендиректор ЗАО "Безопасность и связь" Андрей Луганский - к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей, а временно исполнявший должность начальника хозяйственного управления Минобороны Николай Рябых осужден на пять лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей.

Все фигуранты признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, коммерческом подкупе и легализации денежных средств, выделенных для ремонта объектов Минобороны. Кроме того, суд постановил взыскать по гражданскому иску со всех фигурантов дела 83,5 млн рублей в доход государства.