Два ребенка погибли при столкновении автомобилей на Кубани

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КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Два ребенка трех и пяти лет погибли при столкновении автомобилей на трассе в Выселковском районе Краснодарского края, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Выселковскому району около 19:00 19 июля. По предварительным данным, жительница Краснодара, управляя автомобилем "ВАЗ", совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Нива", которым также управлял краснодарец. В результате ДТП ехавшие в "ВАЗ" дети трех и пяти лет скончались на месте", - уточняется в сообщении.
Также в аварии пострадали шесть человек - водитель и три пассажира ВАЗ, водитель и пассажир "Нивы". Они госпитализированы.