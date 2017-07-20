Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два ребенка погибли при столкновении автомобилей на Кубани

Происшествия
20 июля, 11:41 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, июля. /ТАСС

В результате ДТП пострадали еще шесть человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Два ребенка трех и пяти лет погибли при столкновении автомобилей на трассе в Выселковском районе Краснодарского края, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Выселковскому району около 19:00 19 июля. По предварительным данным, жительница Краснодара, управляя автомобилем "ВАЗ", совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Нива", которым также управлял краснодарец. В результате ДТП ехавшие в "ВАЗ" дети трех и пяти лет скончались на месте", - уточняется в сообщении.

Также в аварии пострадали шесть человек - водитель и три пассажира ВАЗ, водитель и пассажир "Нивы". Они госпитализированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Госдума установила предельный возраст для главврачей
3
"Известия": Кожин подтвердил информацию о поставке Ираку большой партии танков из РФ
4
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
5
Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления
6
У парламента Молдавии начались столкновения
7
Гендиректор "Силовых машин" отправлен в отставку
Темы дня
Реклама