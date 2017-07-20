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Подмосковные полицейские разыскивают устроившего стрельбу после ДТП водителя Maserati

Происшествия
20 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА

Инцидент произошел в деревне Алексино

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/ Водитель автомобиля Maserati обстрелял из травматического пистолета водителя автомобиля Mazda после ДТП в Истринском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В среду в деревне Алексино произошло ДТП с участием Maserati и Mazda. В ходе конфликта после столкновения автомобилей водитель Maserati выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся", - сказал сотрудник пресс- службы.

По его словам, водитель Mazda обратился к врачам с жалобой на полученные в результате инцидента травмы. "Скрывшийся с места происшествия автомобиль был обнаружен в деревне Подпорено", - сказал представитель подмосковной полиции.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся".

В настоящее время личность стрелявшего установлена, ведется его розыск.

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