Подмосковные полицейские разыскивают устроившего стрельбу после ДТП водителя Maserati

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/ Водитель автомобиля Maserati обстрелял из травматического пистолета водителя автомобиля Mazda после ДТП в Истринском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В среду в деревне Алексино произошло ДТП с участием Maserati и Mazda. В ходе конфликта после столкновения автомобилей водитель Maserati выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся", - сказал сотрудник пресс- службы.

По его словам, водитель Mazda обратился к врачам с жалобой на полученные в результате инцидента травмы. "Скрывшийся с места происшествия автомобиль был обнаружен в деревне Подпорено", - сказал представитель подмосковной полиции.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся".

В настоящее время личность стрелявшего установлена, ведется его розыск.