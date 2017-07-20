МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппарата

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппаратаПроисшествия 20 июля, 16:29
Путин не исключил помилования ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:25
ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единицТранспорт 20 июля, 16:21
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:06
Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое местоСпорт 20 июля, 15:56
Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июляСпорт 20 июля, 15:15
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленностьЭкономика и бизнес 20 июля, 15:13
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 20 июля, 15:11
Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июляСпорт 20 июля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МЧС России опровергает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства, о чем написали некоторые СМИ.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует", - отметили в МЧС.
В рамках этого дела в департаменте развития МЧС, который координирует закупочную деятельность, была проведена выемка документов. "Следствию были представлены все интересующие документы", - сообщили в МЧС, подчеркнув, что никаких задержаний не было.
При этом в министерстве подчеркнули, что говорить о виновности фигуранта дела преждевременно. "Сейчас ведется следствие. Виновность или невиновность конкретного лица может установить только суд", - сказал представитель МЧС. Он отметил, что министерство закупает только российскую технику, ведь иное запрещено законом. "Более того, в ходе электронного аукциона, проводимого территориальным органом МЧС, снижение первоначальной цены составило почти 18%. И это открытые данные", - сообщили в МЧС.
Вместе с тем представитель министерства подчеркнул, что МЧС жестко реагирует на все нарушения законодательства, невзирая на должности, звания и былые заслуги.