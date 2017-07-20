Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппарата

Происшествия
20 июля, 16:29 UTC+3 МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что следственным управлением ФСБ возбуждено дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России

Здание национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МЧС России опровергает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства, о чем написали некоторые СМИ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует", - отметили в МЧС.

В рамках этого дела в департаменте развития МЧС, который координирует закупочную деятельность, была проведена выемка документов. "Следствию были представлены все интересующие документы", - сообщили в МЧС, подчеркнув, что никаких задержаний не было.

При этом в министерстве подчеркнули, что говорить о виновности фигуранта дела преждевременно. "Сейчас ведется следствие. Виновность или невиновность конкретного лица может установить только суд", - сказал представитель МЧС. Он отметил, что министерство закупает только российскую технику, ведь иное запрещено законом. "Более того, в ходе электронного аукциона, проводимого территориальным органом МЧС, снижение первоначальной цены составило почти 18%. И это открытые данные", - сообщили в МЧС.

Вместе с тем представитель министерства подчеркнул, что МЧС жестко реагирует на все нарушения законодательства, невзирая на должности, звания и былые заслуги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама