Два человека пострадали в результате аварии на севере Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на севере Москвы, в результате аварии два человека получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На пересечении Дмитровского шоссе и Красностуденческого проезда столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали двое взрослых", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, причины аварии устанавливаются.