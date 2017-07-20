Два человека пострадали в результате аварии на севере Москвы

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на севере Москвы, в результате аварии два человека получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На пересечении Дмитровского шоссе и Красностуденческого проезда столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали двое взрослых", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, причины аварии устанавливаются.