Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы

Происшествия
20 июля, 22:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, июля. /ТАСС

Валерий Гриневич организовал продажу незаконно изъятых из муниципальной собственности земельных участков и получил от их реализации более 6 млн руб

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Депутат Государственного совета Крыма Валерий Гриневич в четверг приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

В Следственном комитете (СК) отметили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

"Гриневич, в частности, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием и судом установлено, что в 2012 году Гриневич разработал план совершения хищения земельных участков рекреационного назначения, находящихся в прибрежной зоне с. Штормовое Сакского района Республики Крым,"путем обмана".

"В результате его противоправных действий осуществлено незаконное изъятие земель муниципальной собственности общей площадью 1,2 га. В последующем он [Гриневич} организовал продажу незаконно изъятых из муниципальной собственности земельных участков, получив от их реализации более 6 млн руб", - отмечают в СК.

Также, как отмечает следствие, с июля по октябрь 2015 года Гриневич получил от одного из жителей города Саки денежные средства в общей сумме $35 тыс., за которые обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки.

Факт преступной деятельности

В ходе расследования уголовного дела, как сообщает СК, был выявлен еще один факт преступной деятельности обвиняемого. В частности, Гриневич угрожал убийством представителю энергопоставляющей компании Крыма.

"24 июля 2015 года Гриневич, предположив, что одно из предприятий Крыма проводит работы по отключению от линии электропередачи организации, подконтрольной Гриневичу, <…> неоднократно высказал в адрес представителя предприятия угрозы убийством", - отмечается в сообщении.

Следственный комитет также сообщает, что в ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю "была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность Гриневича к совершению преступлений".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы
7
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
Темы дня
Реклама