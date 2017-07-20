Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Депутат Государственного совета Крыма Валерий Гриневич в четверг приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

В Следственном комитете (СК) отметили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

"Гриневич, в частности, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием и судом установлено, что в 2012 году Гриневич разработал план совершения хищения земельных участков рекреационного назначения, находящихся в прибрежной зоне с. Штормовое Сакского района Республики Крым,"путем обмана".

"В результате его противоправных действий осуществлено незаконное изъятие земель муниципальной собственности общей площадью 1,2 га. В последующем он [Гриневич} организовал продажу незаконно изъятых из муниципальной собственности земельных участков, получив от их реализации более 6 млн руб", - отмечают в СК.

Также, как отмечает следствие, с июля по октябрь 2015 года Гриневич получил от одного из жителей города Саки денежные средства в общей сумме $35 тыс., за которые обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки.

Факт преступной деятельности

В ходе расследования уголовного дела, как сообщает СК, был выявлен еще один факт преступной деятельности обвиняемого. В частности, Гриневич угрожал убийством представителю энергопоставляющей компании Крыма.

"24 июля 2015 года Гриневич, предположив, что одно из предприятий Крыма проводит работы по отключению от линии электропередачи организации, подконтрольной Гриневичу, <…> неоднократно высказал в адрес представителя предприятия угрозы убийством", - отмечается в сообщении.

Следственный комитет также сообщает, что в ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю "была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность Гриневича к совершению преступлений".