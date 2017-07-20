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О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы

Происшествия
20 июля, 22:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Американский футболист в 2007 году вместе с приятелями ворвался в номер гостиницы в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки

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О. Джей Симпсон

О. Джей Симпсон

© KOLO-TV via AP, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия по условно-досрочному освобождению в городе Карсон-Сити (штат Невада) приняла решение освободить из тюрьмы экс-звезду американского футбола О. Джея Симпсона, отбывающего заключение за участие в вооруженном ограблении. Соответствующие слушания состоялись в четверг. По их итогам комиссия постановила, что Симпсон сможет выйти на свободу в октябре.

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70-летний экс-спортсмен (настоящее имя - Орентал Джеймс Симпсон) был приговорен к 33 годам лишения свободы за то, что в сентябре 2007 года вместе с приятелями ворвался в номер гостиницы в Лас-Вегасе к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Коллекционер утверждал, что Симпсон и его подельники завладели спортивными наградами, угрожая ему револьвером.

Суд разрешил экс-футболисту подать прошение об условно-досрочном освобождении лишь через девять лет после начала отбывания им тюремного срока в 2008 году.

Выступая перед комиссией в режиме телеконференции, находящийся в тюрьме Симпсон заявил в четверг, что лишь хотел вернуть принадлежащие ему трофеи. По его словам, во время инцидента он не направлял ни на кого оружия и не угрожал. "За свои девять лет пребывания здесь [в тюрьме] я осознал, что я хороший человек", - заявил он комиссии. "Я бы сделал все, чтобы этого никогда не случилось", - отметил он, говоря о преступлении.

Симпсон попросил освободить его, утверждав, что он является примерным заключенным и что, находясь в тюрьме, осознал недопустимость применения насилия. Комиссия согласилась, заявив при этом, что он может вернуться в тюрьму в случае если нарушит условия досрочного освобождения.

Это уже не первые проблемы с законом у Симпсона. В 1994 году он был обвинен в убийстве супруги Николь Браун Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана, однако был оправдан. После этого родственники Голдмана возбудили против экс-спортсмена гражданский иск. В 1997 году жюри присяжных в Санта-Монике (штат Калифорния) признало его виновным, приговорив к выплате штрафа в размере $33,5 млн.

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