Суд в Петербурге арестовал на месяц трех подростков, избивших до смерти двух бездомных

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга в четверг вечером санкционировал арест на месяц троих подростков, которые избили до смерти двух бездомных в мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.
"Кировский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех несовершеннолетних сроком до 22 августа", - сообщили в суде. В настоящее время им уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили о задержании троих подозреваемых. "Преступление раскрыто сотрудниками полиции, задержаны безработный шестнадцати лет, ученики 10 и 7 классов, которые из хулиганских побуждений избили мужчину и женщину", - сказал представитель ГУ МВД.
Инцидент произошел 20 мая в заброшенном здании стадиона в Кировском районе Петербурга. После избиения подростки подожгли здание. На месте было обнаружено тело женщины, личность которой не установлена. Пострадавший мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, скончался в больнице через неделю после нападения.