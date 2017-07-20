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Суд в Петербурге арестовал на месяц трех подростков, избивших до смерти двух бездомных

Происшествия
20 июля, 23:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июля. /ТАСС

Ученики 10 и 7 классов избили мужчину и женщину в заброшенном здании, а затем подожгли его

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга в четверг вечером санкционировал арест на месяц троих подростков, которые избили до смерти двух бездомных в мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

"Кировский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех несовершеннолетних сроком до 22 августа", - сообщили в суде. В настоящее время им уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили о задержании троих подозреваемых. "Преступление раскрыто сотрудниками полиции, задержаны безработный шестнадцати лет, ученики 10 и 7 классов, которые из хулиганских побуждений избили мужчину и женщину", - сказал представитель ГУ МВД.

Инцидент произошел 20 мая в заброшенном здании стадиона в Кировском районе Петербурга. После избиения подростки подожгли здание. На месте было обнаружено тело женщины, личность которой не установлена. Пострадавший мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, скончался в больнице через неделю после нападения.

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