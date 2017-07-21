МВД, ФСБ и ФТС пресекли канал поставки кокаина в Россию в посылках для пенсионеров

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с ФСБ и Федеральной таможенной службой пресекли крупный канал поставки кокаина в Россию из Парагвая и Колумбии.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в группу наркоторговцев входили граждане Венесуэлы, Колумбии и России.
"По версии следствия, участники организованной группы занимались поставками кокаина на территорию РФ, наладив устойчивый канал поставок из Парагвая и Колумбии транзитом через Германию. Наркотики находились в посылках с предметами бытового назначения", - сказала представитель МВД.
При этом посылки направлялись людям, не знавшим об их содержании. Наркоторговцы платили им за их получение, в основном для данных целей они привлекали пенсионеров. "Кокаин тщательно маскировался внутри пересылаемых предметов, например музыкальной установки", - отметила Волк.
"Обвиняемые были полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в Мособлсуде и Домодедовском городском суде", - добавила официальный представитель МВД.