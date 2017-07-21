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Суд изменил условия домашнего ареста экс-зампредседателя правления Татфондбанка

Происшествия
21 июля, 13:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, июля. /ТАСС

Суд разрешил Рамилю Насырову совершать прогулки и походы в магазин

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КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана удовлетворил частично ходатайства адвокатов об изменении условий содержания под домашним арестом бывшего первого заместителя председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Рамиля Насырова, обвиняемого в мошенничестве. Судья разрешил Насырову прогулки и походы в магазин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление судьи Приволжского районного суда в отношении Насырова изменить, дополнить резолютивную часть постановления показанием на разрешение Насырову покидать место исполнения домашнего ареста для прогулок, приобретения лекарств, продуктов питания ежедневно с 18 до 20 часов. В остальной части постановление судьи оставить без изменения, апелляционную жалобу удовлетворить частично", - зачитал судья решение.

Адвокат Насырова Аида Газиева просила отменить решение суда о продлении срока содержания под домашним арестом либо смягчить условия содержания. Она просила разрешить Насырову самостоятельно покупать продукты, посещать парикмахерскую, приходить на следственные мероприятия и к адвокату, также разрешить прогулки. Сам Насыров сообщил, что он не собирается скрываться и сотрудничает со следствием. По словам прокурора, мера пресечения в отношении обвиняемого была избрана обоснованно.

Банк России 3 марта отозвал у "Татфондбанка" лицензию. В этот же день по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, позже арест был продлен до 16 октября.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

17 марта Советский районный суд Казани в Татарстане поместил Насырова по подозрению в мошенничестве по делу Мусина под домашний арест до 16 апреля, который позже Приволжский районный суд продлил до 16 октября. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля признал "Татфондбанк" банкротом.

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