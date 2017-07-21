Комиссия в Оренбургской области отклонила ходатайство Пичугина о помиловании

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Комиссия по вопросам помилования в Оренбургской области отклонила ходатайство экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве региона.

"Комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области отклонила прошение о помиловании осужденного Пичугина", - сказал представитель правительства.

Ранее сообщалось, что осужденный к пожизненному заключению Пичугин обратился к президенту РФ с просьбой о помиловании. Это повторное ходатайство. Год назад экс-глава службы безопасности ЮКОСа уже просил о помиловании, но ему отказали.

Летом 2017 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (о праве на справедливое судебное разбирательство) и обязал Россию выплатить ему €15 тыс. По первой жалобе суд обязал в октябре 2012 года Россию заплатить Пичугину €9,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.

Приговоры Пичугину

В 2005 году в рамках первого уголовного дела Пичугина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства супружеской пары тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также организацию покушения на управляющего компании "Роспром" Виктора Колесова и главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину.

Позже по итогам второго судебного процесса Пичугин был признан виновным в организации еще трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году, а также московского предпринимателя Валентины Корнеевой, представлявших опасность или действовавших вопреки интересам ЮКОСа. Пичугин был приговорен к пожизненному заключению.

Свою вину Пичугин не признал. Он настаивает на своем несправедливом осуждении за преступления, которых он не совершал.