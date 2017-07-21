Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в пятницу в Петербурге заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти Станислава Румянцева по делу о взятке.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ "Получение взятки" в отношении 51-летнего заместителя руководителя управления ФССП по Ленинградской области", - сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.
Румянцеву также грозит уголовное преследование по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", так как при задержании он оказал сопротивление сотрудникам ФСБ, уточнили в ГСУ СК по Ленобласти. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.
По версии следствия, Румянцев, который курировал в УФССП направление материально-технического обеспечения, получил около 250 тысяч рублей от собственника бизнес-центра на Васильевском острове при заключении договора аренды помещений для нужд УФССП.
"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - резюмировали в ГСУ.