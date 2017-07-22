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Parisien: во Франции осквернили могилу маршала Петена, возглавлявшего правительство Виши

Происшествия
22 июля, 21:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, июля. /ТАСС

Надгробие маршала уже подвергалось нападению вандалов в 2007 году

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ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Неизвестные хулиганы осквернили могилу маршала Анри Филиппа Петена, который возглавлял коллаборационистское правительство Франции в годы немецкой оккупации времен Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщила газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на субботу на кладбище муниципалитета Л'Иль-д'Йё на одноименном острове в департаменте Вандея на западе страны. В 04:00 по местному времени (05:00 мск) на пульт дежурного местного отделения жандармерии поступил сигнал о возгорании в некрополе.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с могилой Петена емкости с горючей жидкостью. Кроме того, злоумышленники сломали установленный на могиле крест, а также оставили надпись краской на самом надгробии.

Задержать хулиганов не удалось. В настоящий момент жандармерия занимается расследованием инцидента.

Это уже не первое происшествие на могиле Петена. Надгробие маршала уже подвергалось нападению вандалов в 2007 году.

Глава коллаборационистского правительства

Маршал Анри Филипп Петен (1856-1951) - французский военный и государственный деятель, особенно отличившийся на полях сражений Первой мировой войны и пользовавшийся большим авторитетом во Франции межвоенного периода. После разгрома французских войск в 1940 году Петен в возрасте 84 лет был назначен премьер-министром и согласился на сотрудничество (коллаборационизм) с гитлеровской Германией.

По соглашению с Адольфом Гитлером маршал Петен возглавил коллаборационистское правительство, базировавшееся в городе Виши на юге страны и контролировавшее южную половину Франции, в то время как северная часть вместе с Парижем оставалась под прямой военной оккупацией немцев. Третья республика во Франции была упразднена, а Петен был провозглашен главой Французского Государства и наделен диктаторскими полномочиями.

После освобождения Франции и окончания Второй мировой войны Петен за госизмену и военные преступления был приговорен к смертной казни, общественному бесчестью и лишению всех титулов и имущества. Из уважения к возрасту и былым заслугам Петена высшую меру наказания ему заменили на пожизненное заключение в тюрьме на острове Йё, где он скончался в 1951 году и был похоронен.

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