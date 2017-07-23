Мужчина убил двух человек и ранил еще одного на реке в Иркутской области

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ТАСС, 23 июля. Житель Иркутской области застрелил двух человек и ранил еще одного из охотничьего карабина на реке Кута, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Утром в воскресенье на реке Кута вблизи поселка Ялка Усть-Кутского района 62-летний мужчина из охотничьего карабина обстрелял трех человек. Двое из них скончались, еще один ранен", - сказал собеседник агентства.
В пресс-центре МВД РФ ТАСС подтвердили факт произошедшего. "Подозреваемый задержан", - сказал сотрудник пресс-центра, отметив, что выясняются все обстоятельства произошедшего.