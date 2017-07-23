Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, медики осматривают четверых пострадавших.

"На пересечении Калужского шоссе с поселением Рогово столкнулись два легковых автомобиля, Opel и ВАЗ-2115. В настоящее время врачи осматривают четырех человек", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуирует двух пострадавших.