Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Замминистра спорта РФ: Челябинск может принять чемпионат мира по боксу 2019 годаСпорт 23 июля, 14:18
Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки Васильевой программу "Шахматы в школы"Спорт 23 июля, 14:14
Глава AIBA: Россия является важнейшей страной для развития бокса в миреСпорт 23 июля, 14:11
Российские шпажистки Колобова, Логунова и Гудкова вышли в 1/8 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 14:04
FINA отклонила протест голландок на победу сборной России по водному поло в матче ЧМСпорт 23 июля, 14:00
ОПЕК: темпы снижения мировых запасов нефти могут ускориться во втором полугодииЭкономика и бизнес 23 июля, 13:37
Кустурица заявил, что ему интересно находиться в российском КрымуКультура 23 июля, 13:22
Россияне Пригода и Занько вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 23 июля, 12:53
Академия AIBA открыта на подмосковной базе "Озеро Круглое"Спорт 23 июля, 12:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, медики осматривают четверых пострадавших.
"На пересечении Калужского шоссе с поселением Рогово столкнулись два легковых автомобиля, Opel и ВАЗ-2115. В настоящее время врачи осматривают четырех человек", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра эвакуирует двух пострадавших.