Прокуратура начала поверку многочасовой задержки авиарейса компании I Fly из Бодрума

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с задержками авиарейсов перевозчика ООО "Ай Флай". Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).
Там напомнили, что авиарейс № 9135 Москва - Бодрум от 22 июля задержан на 16 часов, авиарейс № 9117 Москва - Анталья от 23 июля задержан на шесть часов. "Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - сообщили в ММТП.
Авиарейс Москва - Бодрум отправлен в 14:07, вылет авиарейса Москва - Анталья запланирован на 22:00 23 июля.
Прокуратура инициировала проверку, представители компании вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса").
Ход проверочных мероприятий контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.