Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура начала поверку многочасовой задержки авиарейса компании I Fly из Бодрума

Происшествия
23 июля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Авиарейс Москва - Бодрум от 22 июля задержан на 16 часов, авиарейс Москва - Анталья от 23 июля задержан на шесть часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с задержками авиарейсов перевозчика ООО "Ай Флай". Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Там напомнили, что авиарейс № 9135 Москва - Бодрум от 22 июля задержан на 16 часов, авиарейс № 9117 Москва - Анталья от 23 июля задержан на шесть часов. "Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - сообщили в ММТП.

Авиарейс Москва - Бодрум отправлен в 14:07, вылет авиарейса Москва - Анталья запланирован на 22:00 23 июля.

Прокуратура инициировала проверку, представители компании вызваны для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Нарушение лицензионного законодательства в связи с задержкой рейса").

Ход проверочных мероприятий контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе "горячей войной"
3
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий
4
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
5
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
6
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
7
"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама