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СК проверит инцидент с автобусом, протащившим девочку по асфальту в Норильске

Происшествия
23 июля, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

Ранее в интернете появилось видео, где видно, как девочка с женщиной пытаются войти в автобус, в этот момент его двери захлопываются, транспортное средство начинает движение и тащит ребенка за собой

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с автобусом, протащившим по асфальту девочку в Норильске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Новости Запад24/YouTube

"Сегодня в ряде СМИ был показан сюжет об инциденте в городе Норильске Красноярского края. На опубликованной в СМИ видеозаписи видно, как девочка с женщиной пытаются войти в автобус, в этот момент его двери захлопываются, транспортное средство начинает движение и тащит ребенка по асфальту за собой", - сообщила она.

Водитель остановил автобус только после того, как очевидцы побежали за ним. Ребенку впоследствии была оказана медицинская помощь.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия. Действия водителя автобуса будут проверены на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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