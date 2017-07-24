Рейс из Таиланда в Москву задерживается более чем на два дня из-за поломки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рейс FV5876 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Пхукета (Таиланд) в Москву задерживается более чем на два дня по техническим причинам, сообщил ТАСС перевозчик.

Согласно сообщениям в социальных сетях, самолет должен был вылететь 23 июля, на данный момент ориентировочное время вылета - 25 июля 12:40 по местному времени (8:40 мск).

"Для вывоза пассажиров будет задействовано резервное воздушное судно, которое готовится к вылету", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании "Россия".

По данным ресурса flightradar24.com, авиакомпания на этом направлении использует двухэтажные самолеты Boeing-747.

"Согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, все пассажиры заранее были предупреждены о ситуации и размещены в гостинице, где им предоставляются напитки и питание", - сообщил ТАСС представитель компании.

Он также добавил, что часть пассажиров, в первую очередь с детьми, были отправлены с Пхукета рейсом авиакомпании-партнера.