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Трамвай сбил пешехода на юге Москвы

Происшествия
24 июля, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего мужчину

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 39 по Варшавскому шоссе трамвай совершил наезд на пешехода. Мужчина ранен и находится пока под трамваем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности., вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал попавшего под трамвай мужчину. 

"Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в 36-ю городскую клиническую больницу. На борту его сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - отметили в департаменте.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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