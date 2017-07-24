Трамвай сбил пешехода на юге Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 39 по Варшавскому шоссе трамвай совершил наезд на пешехода. Мужчина ранен и находится пока под трамваем", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности., вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал попавшего под трамвай мужчину.

"Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в 36-ю городскую клиническую больницу. На борту его сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - отметили в департаменте.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.