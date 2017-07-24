Трамвай сбил пешехода на юге Москвы

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водитель трамвая сбил мужчину на Варшавском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В районе дома 39 по Варшавскому шоссе трамвай совершил наезд на пешехода. Мужчина ранен и находится пока под трамваем", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности., вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал попавшего под трамвай мужчину.
"Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавшего в 36-ю городскую клиническую больницу. На борту его сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", - отметили в департаменте.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.