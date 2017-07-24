Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учительницу из Челябинска приговорили к 7,5 года тюрьмы за продажу наркотиков

Происшествия
24 июля, 17:02 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 24, июля. /ТАСС

Женщина трижды продавала наркотики в марте 2017 года, так как "одна воспитывает ребенка, а также ей необходимо выплачивать ипотеку"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Суд признал 47-летнюю учительницу физкультуры одной из челябинских гимназий виновной в продаже наркотиков. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, сообщает в понедельник пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что учительница торговала "спайсом". В прокуратуре добавили, что в марте 2017 года она продавала наркотики трижды.

"Сегодня, 24 июля, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего учителя физкультуры одной из челябинских гимназий. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт. Суд приговорил ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на семь лет", - говорится в сообщении.

Женщина полностью признала вину. "Она пояснила, что решила таким образом заработать, поскольку одна воспитывает ребенка, а также ей необходимо выплачивать ипотеку", - заключили в прокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
5
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
6
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама