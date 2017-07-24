Учительницу из Челябинска приговорили к 7,5 года тюрьмы за продажу наркотиков

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Суд признал 47-летнюю учительницу физкультуры одной из челябинских гимназий виновной в продаже наркотиков. Ее приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, сообщает в понедельник пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что учительница торговала "спайсом". В прокуратуре добавили, что в марте 2017 года она продавала наркотики трижды.
"Сегодня, 24 июля, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего учителя физкультуры одной из челябинских гимназий. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт. Суд приговорил ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на семь лет", - говорится в сообщении.
Женщина полностью признала вину. "Она пояснила, что решила таким образом заработать, поскольку одна воспитывает ребенка, а также ей необходимо выплачивать ипотеку", - заключили в прокуратуре.