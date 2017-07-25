Три человека пострадали при столкновении автобуса и "Камаза" в Подмосковье

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автобус и грузовик "Камаз" столкнулись в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"На 41-м км автодороги "Крым" столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и автобус. В результате ДТП ранены две женщины и водитель автобуса", - сказал собеседник агентства.
Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.