Три человека пострадали при столкновении автобуса и "Камаза" в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автобус и грузовик "Камаз" столкнулись в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 41-м км автодороги "Крым" столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и автобус. В результате ДТП ранены две женщины и водитель автобуса", - сказал собеседник агентства.

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.