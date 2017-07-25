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Три человека пострадали при столкновении автобуса и "Камаза" в Подмосковье

Происшествия
25 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Из-за аварии движение в районе 41-ого км автодороги "Крым" затруднено

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Автобус и грузовик "Камаз" столкнулись в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 41-м км автодороги "Крым" столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и автобус. В результате ДТП ранены две женщины и водитель автобуса", - сказал собеседник агентства.

Движение в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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