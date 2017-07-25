МЧС из-за подрыва боеприпаса на озере в Мурманске эвакуирует жильцов близлежащих домов

ТАСС, 25 июля. Главное управление МЧС по Мурманской области 26 июля на несколько часов введет режим повышенной готовности в связи с подрывом боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который был найден на озере Семеновское в Мурманске, и эвакуирует жильцов близлежащих домов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным местных СМИ, 22 июля на дне озера в Мурманске была обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны со следами глубокой коррозии. Место подрыва снаряда оцеплено.

"26 июля в 12:00 мск специалистами Северного флота будет произведено уничтожение боеприпаса. Такое решение принято из-за высокого риска его транспортировки по городу. Из-за того, что боеприпас будет уничтожен в черте водоема, принято решение ввести режим повышенной готовности в Мурманске и эвакуировать жильцов близлежащих домов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что для недопущения возможных чрезвычайных ситуаций в ходе уничтожения боеприпаса будет введен режим повышенной готовности в границах зоны эвакуации.

"Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, попадающих в зону эвакуации, рекомендовано приостановить свою деятельность с 10:00 26 июля до окончания работ. Пункты временного размещения населения будут организованы в школах № 26, 44, 56, 45. Будет перекрыто движение всех видов автотранспорта, за исключением общественного, ограничено движение общественного транспорта по 13 улицам и проспектам Мурманска", - уточнили в пресс-службе.