МЧС из-за подрыва боеприпаса на озере в Мурманске эвакуирует жильцов близлежащих домов

Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голамиСпорт 25 июля, 22:25
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 25 июля, 22:22
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?Экономика и бизнес 25 июля, 22:12
Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 летОбщество 25 июля, 22:07
В Госдепе опровергли информацию об отставке ТиллерсонаМеждународная панорама 25 июля, 21:47
Ефимова заявила, что ее смешат разговоры о противостоянии с американкой КингСпорт 25 июля, 21:21
Дежарден возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 25 июля, 21:10
Посол Катара в РФ: проведем ЧМ-2022, несмотря на бойкот и кризис в регионеСпорт 25 июля, 21:00
Загрязнение воздуха сокращает выработку солнечной энергииСоциальная ответственность 25 июля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Главное управление МЧС по Мурманской области 26 июля на несколько часов введет режим повышенной готовности в связи с подрывом боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который был найден на озере Семеновское в Мурманске, и эвакуирует жильцов близлежащих домов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным местных СМИ, 22 июля на дне озера в Мурманске была обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны со следами глубокой коррозии. Место подрыва снаряда оцеплено.
"26 июля в 12:00 мск специалистами Северного флота будет произведено уничтожение боеприпаса. Такое решение принято из-за высокого риска его транспортировки по городу. Из-за того, что боеприпас будет уничтожен в черте водоема, принято решение ввести режим повышенной готовности в Мурманске и эвакуировать жильцов близлежащих домов", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что для недопущения возможных чрезвычайных ситуаций в ходе уничтожения боеприпаса будет введен режим повышенной готовности в границах зоны эвакуации.
"Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, попадающих в зону эвакуации, рекомендовано приостановить свою деятельность с 10:00 26 июля до окончания работ. Пункты временного размещения населения будут организованы в школах № 26, 44, 56, 45. Будет перекрыто движение всех видов автотранспорта, за исключением общественного, ограничено движение общественного транспорта по 13 улицам и проспектам Мурманска", - уточнили в пресс-службе.