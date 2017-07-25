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В Подмосковье госпитализированы три из пяти отравившихся суррогатным алкоголем

Происшествия
25 июля, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось о госпитализации пяти человек

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Медики госпитализировали трех из пяти отравившихся алкоголем в подмосковном Чехове, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил агентству РИАМО во вторник представитель Минздрава региона.

"Пять человек получили медицинскую помощь, из них три госпитализированных, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в Чехове были госпитализированы после отравления суррогатом пять человек. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт госпитализации, не уточнив подробностей. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

В конце июня в подмосковном Сергиевом Посаде скончались пять человек, отравившиеся суррогатным алкоголем. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек").

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